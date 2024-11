La Calabria potrebbe passare in zona arancione. L'indice Rt regionale si attesta a 0,93 (0,86;1) e il rischio è moderato. Il consueto monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità che potrebbe decretare il passaggio a misure meno restrittive. Nonostante il ministro della Salute Speranza lo scorso venerdì abbia firmato l’ordinanza Calabria zona rossa fino al 21 aprile (poi recepita dal presidente ff Spirlì) non è escluso infatti che, alla luce della pubblicazione dei nuovi parametri, firmi un nuovo provvedimento.

Le altre regioni

Campania, Valle D'Aosta e Puglia dovrebbero restare regioni rosse, la Sardegna da arancione dovrebbe invece passare in zona rossa: sono queste secondo quanto si apprende le 4 regioni che resterebbero rosse dalla settimana prossima sulla base dei dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute. Tornano in arancione Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. Resta in dubbio appunto la situazione della regione Calabria attualmente rossa.