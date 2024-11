A Reggio, Vibo e Crotone tutti i centri saranno aperti in modalità open, su Cosenza si potrà accedere solo con prenotazione a differenza del centro commerciale Metropolis di Rende dove non sarà necessaria, nella provincia di Catanzaro si alterneranno

La campagna vaccinale anti Covid-19 non si arresta neanche durante il periodo natalizio. Diversi i punti vaccinali aperti dal 24 al 26 dicembre, per i quali la Protezione civile regionale ha indicato orari e giorni.

Nel dettaglio, su Reggio, Vibo e Crotone tutti i punti vaccinali saranno aperti in modalità open, su Cosenza si potrà accedere solo con prenotazione e sarà open il punto del centro commerciale Metropolis di Rende, nella provincia di Catanzaro si alterneranno centri vaccinali con prenotazione a quelli open. Vi saranno anche delle fasce orarie dedicate solo ai bambini, 5-11 anni, con la presenza dei pediatri di libera scelta.

Provincia di Catanzaro

Catanzaro

Presidio ospedaliero “Ciaccio-De Lellis”

24 dicembre - adulti dalle ore 8 alle ore 20 (su prenotazione) e bambini 5-11 anni dalle ore 14 alle ore 20 (su prenotazione)25 dicembre e 26 dicembre - Open Day per gli adulti dalle ore 8 alle ore 14 e per i bambini 5-11 anni dalle ore 14 alle ore 20

Policlinico

24 e 26 dicembre dalle ore 8 alle ore 14 - Open days con priorità per i prenotati

Ente Fiera area Magna Graecia

24-25-26 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 - Open days con priorità per i prenotati

Centro commerciale Le Fontane

Punto vaccinale allestito alle spalle della chiesa

24 dicembre – Open day dalle ore 10 alle ore 14

Davoli

Centro Polifunzionale

24 e 26 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 – Solo con prenotazione

Lamezia Terme

Centro Polifunzionale

24 e 26 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 – Solo con prenotazione

Provincia di Cosenza

A tutti i punti vaccinali si accede solo con prenotazione tranne al centro allestito al C.C. Metropolis di Rende.

Distretto Savuto

Cosenza

Centro vaccini Azienda Ospedaliera

24 dicembre dalle ore alle ore 20

Palazzetto delle Associazioni viale degli stadi

24 e 26 dicembre dalle ore 9 alle ore 13

Grimaldi

24 dicembre dalle ore 9 alle ore 13

Spezzano Sila

24 dicembre dalle ore 9 alle ore 13

San Giovanni in Fiore

26 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

Distretto Valle Crati

Rende

Punto vaccinale c/da Dattoli

24 dicembre dalle ore 9 alle ore 14

Punto vaccinale centro commerciale Metropolis

24 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 17 – Open day

Poliambulatorio Quattromiglia

24 dicembre dalle ore 9 alle ore 13

Acri

24 dicembre dalle ore 15 alle ore 18

25 dicembre dalle ore 9 alle ore 13

Lattarico

26 dicembre dalle ore 9 alle ore 14

Distretto Tirreno

Amantea

24 dicembre dalle ore 9 alle 14

25 dicembre – Open Day per bambini dalle ore 9 alle ore 12

Praia a Mare

24 dicembre dalle ore 9 alle 14

Cetraro

25 dicembre dalle ore 9 alle ore 14

26 dicembre dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 17

Distretto Esaro Pollino

Roggiano di Gravina

25 dicembre dalle ore 8 alle ore 12

Castrovillari

Presidio Ospedaliero

24 dicembre dalle ore 9 alle ore 12

Distretto Ionio

Corigliano-Rossano

Centro di eccellenza

24 dicembre dalle ore 10 alle ore 13

Centro distrettuale

24 dicembre dalle ore 16 alle ore 19

Palabrillia

24 dicembre dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18.30

Provincia di Vibo

Tutti i punti vaccinali sono in modalità open, quindi, senza prenotazione.

Ricadi

Palazzetto dello sport

24 dicembre dalle ore 15 alle ore 18

Vibo

Vibo Center

24 dicembre dalle ore 9 alle ore 19

25 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30

26 dicembre dalle ore 9 alle ore 19

Punto vaccinale pediatrico via Palmiro Togliatti n.2 (alle spalle concessionaria Peugeot)

26 dicembre dalle ore 9 alle ore 18

Tropea

Palestra

25 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Serra San Bruno

Palazzetto dello sport

25 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Filadelfia

Palarabone

25 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Mileto

Cattedrale

25 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Provincia di Crotone

Tutti i punti vaccinali sono in modalità open, quindi, senza prenotazione.

Crotone

Via Nazioni Unite

24 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

25 e 26 dicembre dalle ore 9 alle ore 14

Mesoraca

Palestra scuola primaria

24 dicembre dalle ore 9 lle ore 14

25 e 26 dicembre dalle ore 9 alle ore 13

Ciro' marina

Palazzetto dello Sport

24 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

25 e 26 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 17.30

Provincia di Reggio Calabria

Tutti i punti vaccinali sono in modalità open, quindi, senza prenotazione.

Reggio Calabria

Pellaro-Centro Civico Cardea

24 dicembre dalle ore 8 alle ore 13

Polo Sanitario Sud

24 dicembre Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 12

Scilla

24 dicembre dalle ore 9 alle ore 13

Melito Porto Salvo

24 e 26 dicembre dalle ore 8 alle ore 13

Gioia Tauro

24 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Taurianova

Poliambulatorio specialistico

24 dicembre dalle ore 9 alle ore 13

26 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19

Monasterace

Struttura comunale

24 dicembre dalle ore 14 alle ore 20

Siderno

Casa della salute

24 dicembre dalle ore 9 alle ore 14

26 dicembre dalle ore 9 alle ore 19

Palmi

24 dicembre dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19

26 dicembre dalle ore 8 alle ore 13

Delianuova

24 e 26 dicembre dalle ore 15 alle ore 19