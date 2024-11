Sono stati effettuati 3.207 test con una percentuale di tamponi positivi al 16%. Non aumentano i ricoveri in area medica e in terapia intensiva e i guariti sono 846

Sono 326 i nuovi casi di Covid in Calabria. Lo riporta l'odierno bollettino diramato dalla Regione. Effettuati 2.037 tamponi, con un tasso di positività che si attesta al 16% (ieri era al 17,99%). Nelle ultime 24 ore: 2 decessi e 846 persone guarite. Non aumentano i ricoveri in area medica e in terapia intensiva.

I nuovi casi suddivisi per provincia

Questi i dati dei positivi dalle province: 38 Catanzaro, 179 Cosenza, 2 Crotone, 56 Reggio Calabria, 49 Vibo Valentia, 2 altre regioni o stati esteri.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 2512 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2484 in isolamento domiciliare);casi chiusi 95100 (94717 guariti, 383 deceduti).

– Cosenza:casi attivi 5601 (78 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5520 in isolamento domiciliare); casi chiusi 161225 (159905 guariti, 1320 deceduti).

– Crotone: casi attivi 443 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 435 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55909 (55642 guariti, 267 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1995 (33 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1961 in isolamento domiciliare); casi chiusi 192110 (191250 guariti, 860 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 678 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 670 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48985 (48797 guariti, 188 deceduti).

L'Asp di Catanzaro 39 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L'Asp di Cosenza comunica 180 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. Inoltre, specifica che oggi si registrano 181 nuovi casi; il numero complessivo è incrementato di 180 unità e non 181 in quanto è stato eliminato un caso residente e domiciliato in altra Asp e pertanto in carico all’Asp di residenza.