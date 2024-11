Sono 143 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, 89 i guariti e un decessi. I dettagli sono contenuti nel bollettino della Regione nel quale vengono riportarti anche 4.302 tamponi eseguiti e l'incremento di un ricovero in reparto ordinario. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.256.714. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 85.902.

I nuovi casi

A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: +8 Catanzaro, +24 Cosenza, +15 Crotone, +44 Reggio Calabria, +22 Vibo Valentia, +30 Altra regione.

La situazione provincia per provincia

– Catanzaro: casi attivi 73 (4 in reparto, 2 in terapia intensiva, 67 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.1422 (1.1265 guariti, 157 deceduti);

– Cosenza: casi attivi 1.253 (22 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.229 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.586 (25.936 guariti, 650 deceduti);

– Crotone: casi attivi 200 (0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 200 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.209 (8.094 guariti, 115 deceduti);

– Reggio Calabria: casi attivi 709 (47 in reparto, 4 in terapia intensiva, 658 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.406 (29.003 guariti, 403 deceduti);

– Vibo Valentia: casi attivi 297 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 289 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.374 (6.273 guariti, 101 deceduti).

Le comunicazioni delle Asp

L'Asp di Cosenza comunica 25 nuovi soggetti positivi. Il numero complessivo di casi è incrementato di 24 unità e non di 25 in quanto è stato eliminato un doppione. L'Asp di Reggio Calabria comunica 72 nuovi soggetti positivi di cui 28 migranti. L'Asp di Crotone comunica 17 nuovi soggetti positivi di cui 2 attribuiti nel setting fuori regione.