Poco più di mille casi ma il numero dei tamponi effettuati è molto basso. Questa la situazione del Covid nella nostra regione nelle ultime 24 ore riportata nel bollettino quotidiano regionale. Sono 1094 i nuovi positivi a fronte di poco più di 7mila tamponi effettuati e un tasso di positività a 14,55%.

Restano ancora altri i morti a causa del virus: 6, mentre cala ancora la pressione sugli ospedali. Meno 3 sia nei reparti che in terapia intensiva.

Questi dati dei positivi nella giornata di ieri nelle singole province: 111 Catanzaro, 330 Cosenza, 612 Reggio Calabria, 10 Crotone, 29 Vibo Valentia, 5 altre Regioni o Stati esteri.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2270128 (+7.539).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 213901 (+1.097) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 61 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4902 in isolamento domiciliare; 23324 guariti, 226 deceduti.

– Cosenza: 100 in reparto, 7 in terapia intensiva, 12149 in isolamento domiciliare; 33228 guariti, 889 deceduti.

– Crotone: 24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3183 in isolamento domiciliare; 18238 guariti, 181 deceduti.

– Reggio Calabria: 81 in reparto, 9 in terapia intensiva, 12995 in isolamento domiciliare; 76217 guariti, 627 deceduti.

– Vibo Valentia: 12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12243 in isolamento domiciliare; 13245 guariti, 150 deceduti.

L'Asp di Cosenza comunica: «Nel setting fuori regione si registrano: 5 nuovi casi a domicilio».