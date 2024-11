Sono stabili i contagi da Covid 19 in Calabria nelle ultime 24 ore. Questi i dati riportati nel bollettino della Regione: 866 nuovi positivi (ieri erano 1019), 1 decesso e 913 guariti. Il report quotidiano fa registrare anche 4126 test effettuati con un tasso di positività che si attesta al 20,09%.

Calano notevolmente i ricoveri in area medica (-22) mentre risulta stabile la situazione in Rianimazione, dove allo stato attuale risultano ricoverati 2 pazienti.

I casi provincia per provincia

Questi i dati dei nuovi positivi nelle province: +211 Catanzaro, +303 Cosenza, +247 Reggio Calabria, +68 Crotone, +26 Vibo Valentia, +11 altre Regioni o Stati esteri.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 3354 (35 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3318 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59261 (58943 guariti, 318 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 23376 (46 in reparto, 1 in terapia intensiva, 23329 in isolamento domiciliare); casi chiusi 81944 (80828 guariti, 1116 deceduti).

– Crotone: casi attivi 751 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 739 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40883 (40651 guariti, 232 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2566 (35 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2531 in isolamento domiciliare); casi chiusi 143342 (142556 guariti, 786 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 841 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 835 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39211 (39038 guariti, 173 deceduti).

Le comunicazioni delle Asp

L'ASP di Catanzaro comunica 214 positivi di cui 3 fuori regione.

L'Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione si registrano 8 nuovi casi.