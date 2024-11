Sono 1.805 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria (ieri erano 1.566), a fronte di 10.698 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 16,87% che cresce rispetto al bollettino di ieri nel quale si attestava al 15,57%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 1.695 guarigioni e 4 morti. Diminuiscono i ricoveri in area medica (-4).

La situazione nelle cinque province calabresi

I nuovi casi sono così suddivisi: 141 a Catanzaro, 589 a Cosenza, 161 a Crotone, 692 a Reggio Calabria e 219 a Vibo Valentia, 3 in Altra regione o stato estero.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 4.192 (48 in reparto, 5 in terapia intensiva, 4.139 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24763 (24.534 guariti, 229 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 13.339 (93 in reparto, 4 in terapia intensiva, 13.242 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34.993 (34.095 guariti, 898 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3.184 (30 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.154 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19.307 (19.123 guariti, 184 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 12.580 (90 in reparto, 8 in terapia intensiva, 12.482 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 80.404 (79.770 guariti, 634 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 12.745 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.734 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13.841 (13.688 guariti, 153 deceduti).

Le comunicazioni delle Asp

L' Asp di Cosenza comunica 591 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

L'Asp di Catanzaro comunica 142 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.