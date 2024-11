Sono 1.624 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 8.655 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta al 18,76% (ieri era al 15,54%). È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 5 decessi (3 a Cosenza, 1 a Crotone e 1 a Reggio) e 3.343 guarigioni. Diminuiscono i ricoveri nei reparti (-5) e nelle terapie intensive (-1).

I nuovi contagi sono così distribuiti: Catanzaro 327, Cosenza 514, Crotone 342, Reggio Calabria 369, Vibo Valentia 63, altra regione o Stato estero 9.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 5.422 (53 in reparto, 6 in terapia intensiva, 5.363 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52961 (52.663 guariti, 298 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 35.297 (58 in reparto, 2 in terapia intensiva, 35.237 in isolamento domiciliare); casi chiusi 63.796 (62.711 guariti, 1085 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.834 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.817 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36.433 (36.206 guariti, 227 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 4.733 (46 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.684 in isolamento domiciliare); casi chiusi 136.343 (135.570 guariti, 773 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 14.431 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14.420 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.884 (24.714 guariti, 170 deceduti).