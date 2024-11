In discesa anche oggi i ricoveri, mentre sono 1.031 i nuovi contagi registrati. Il tasso di positività si attesta al 19,03%

Sono 1.031 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 5.418 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 19,03% (ieri era al 24,53%). Emerge dal bollettino odierno della Regione che conta oggi anche 6 decessi (1 a Catanzaro, 1 a Cosenza, 1 a Reggio, 2 a Vibo e 1 da altra regione) e 3.205 guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri, sono -7 in area medica e -3 in terapia intensiva.

I nuovi contagi sono così distribuiti: 219 a Catanzaro, 279 a Cosenza, 154 a Crotone, 252 a Reggio Calabria, 96 a Vibo Valentia, 31 da fuori regione.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 3.834 (31 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3800 in isolamento domiciliare); casi chiusi 87.458 (87085 guariti, 373 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 48.642 (52 in reparto, 1 in terapia intensiva, 48589 in isolamento domiciliare); casi chiusi 103.999 (102725 guariti, 1274 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.067 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.052 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51.930 (51674 guariti, 256 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 5044 (48 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4996 in isolamento domiciliare); casi chiusi 181567 (180721 guariti, 846 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 2605 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2595 in isolamento domiciliare); casi chiusi 44703 (44519 guariti, 184 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 229 nuovi soggetti positivi di cui 10 fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica 300 nuovi soggetti positivi di cui 21 fuori regione.