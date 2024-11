Sono tredici i contagi registrati nelle ultime 24 ore, tutti concentrati in tre sole province. Ventisei i guariti mentre in terapia intensiva restano due persone in tutta la regione

Sono 13 i nuovi casi positivi emersi in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.062 tamponi analizzati. Due i decessi, entrambi in provincia di Cosenza. È quanto riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione. Sono 26 i guariti nelle ultime 24 ore mentre si registra un ricovero in più e un -1 dalle terapie intensive.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è 95.4074, le persone risultate positive al coronavirus sono in tutto 69.342 (+13 rispetto a ieri).

I nuovi casi

I casi di oggi sono così distribuiti: 7 a Reggio Calabria, 4 a Cosenza e 2 a Crotone.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 33 (5 in reparto, 1 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); 10077 guariti, 144 deceduti;

– Cosenza: casi attivi 1625 (28 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1596 in isolamento domiciliare); 21025 guariti, 561 deceduti;

– Crotone: casi attivi 52 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare); 6450 guariti, 101 deceduti;

– Reggio Calabria: casi attivi 169 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare); 22682 guariti, 338 deceduti;

– Vibo Valentia: casi attivi 14 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12 in isolamento domiciliare); 5466 guariti, 92 deceduti.