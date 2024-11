Sono 293 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria nelle ultime 24 ore. Nel consueto report quotidiano della Regione sono riportati anche 2.471 tamponi effettuati, con un tasso di positività che si attesta dunque al 11,86% (ieri era al 18,06%). Quattro sono i morti (1 a Cosenza, 1 a Crotone e 2 a Reggio Calabria), mentre 740 i guariti. Non si registrano nuovi ingressi in terapia intensiva, mentre sono 6 i ricoveri in area medica.

I nuovi casi nelle cinque province

Questi i casi nelle singole province: 53 Catanzaro, 144 Cosenza, 5 a Crotone, 81 a Reggio Calabria, 6 Vibo Valentia, 4 altre Regioni o Stati esteri.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 3248 (26 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3220 in isolamento domiciliare); casi chiusi 88791 (88418 guariti, 373 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 44099 (48 in reparto, 3 in terapia intensiva, 44048 in isolamento domiciliare); casi chiusi 109789 (108509 guariti, 1280 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1111 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1091 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53283 (53026 guariti, 257 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 3759 (44 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3715 in isolamento domiciliare); casi chiusi 183866 (183014 guariti, 852 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1700 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1688 in isolamento domiciliare); casi chiusi 46037 (45853 guariti, 184 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 54 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L'Asp di Cosenza comunica: «Nel setting fuori regione si registrano 3 nuovi casi a domicilio».