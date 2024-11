La Regione Calabria continua a puntare sulla campagna vaccinazione. Come fortemente voluto dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, tutti i punti vaccinali distribuiti sul territorio sono in modalità “open”: è possibile, quindi, accedere senza necessità di prenotazione per agevolare il più possibile la vaccinazione anti Covid-19, sia prima che seconda o terza dose, per la fascia 5-11 anni e quella dai 12 e fino agli over 90 anni.

C’è solo qualche eccezione in alcuni hub dove si rende necessario mantenere la prenotazione per garantire un’efficiente organizzazione. Contestualmente – riferisce una nota della Protezione civile- proseguono anche a pieno ritmo le vaccinazioni domiciliari per tutti coloro le cui condizioni fisiche non consentono di raggiungere i centri vaccinali. Per accedere alla vaccinazione è necessario scaricare una modulistica presente sul sito rcovid19.it.

Di seguito l’elenco dei punti vaccinali, gli orari e i giorni di apertura, distinti per provincia, e le modalità di accesso.

Provincia di Catanzaro

Catanzaro

-P.O. “Ciaccio-De Lellis”

Da lunedì alla domenica. Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Da lunedì alla domenica. Dalle ore 14 alle ore 20. Open fascia 5-11 anni.

-Policlinico

Da lunedì alla domenica. Dalle ore 8 alle ore 14.30. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Ente Fiera Magna Graecia

Da lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle ore 19. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Sabato e domenica. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Dal mercoledì al venerdì. Dalle ore 9 alle ore 19. Fascia 5-11 anni con prenotazione.

Sabato e domenica. Dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati.

-Villa Lazzaro

Venerdì. Dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Davoli – Centro polifunzionale

-Da lunedì al venerdì. Dalle ore 15 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Sabato. Dalle ore 9 alle ore 14. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati.

Lamezia Terme

-Centro Polifunzionale

Da lunedì al venerdì. Dalle ore 15 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati.

-Ex Ospedale Vecchio

Martedì e giovedì. Dalle ore 15 alle ore 18. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Venerdì. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

-Ospedale Giovanni Paolo II

Lunedì, mercoledì e venerdì. Dalle ore 14 alle ore 19. Fascia 5-11 anni e bambini con fragilità, solo su prenotazione.

Nocera Terinese – Polo sanitario territoriale

-Venerdì. Dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Sabato. Dalle ore 9 alle ore 17. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Domenica. Dalle ore 9 alle ore 17. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Soveria Mannelli-Ospedale

-Martedì e giovedì. Dalle ore 14 alle ore 18. Fascia 5-11 anni e bambini con fragilità, solo su prenotazione.

-Sabato. Dalle ore 14 alle ore 18. Fascia 5-11 anni e bambini con fragilità, solo su prenotazione

Soverato-Ospedale

-Lunedì, mercoledì e venerdì. Dalle ore 15 alle ore 19. Fascia 5-11 anni e bambini con fragilità, solo su prenotazione.

-Sabato. Dalle ore 9 alle ore 12. Fascia 5-11 anni e bambini con fragilità, solo su prenotazione

Provincia di Cosenza

Distretto Cosenza Savuto

Aprigliano

-Martedì e giovedì. Dalle ore 9 alle ore 16. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Mercoledì e venerdì. Dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia 5-11 anni.

-Sabato dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia 5-11 anni.

Carolei

-Mercoledì e sabato. Dalle ore 9 alle ore 14. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Cosenza

-Ospedale “Annunziata”

Da lunedì a domenica (escluso il venerdì). Dalle ore 8 alle ore 20.Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati. Venerdì. Dalle ore 8 alle ore 20. Fascia 5-11 anni su prenotazione.



-Palazzetto delle Associazioni

Da lunedì al sabato. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

-Uos Cure domiciliari

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia 5-11 anni.

Grimaldi

-Martedì e venerdì. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Mendicino

-Lunedì, mercoledì e sabato. Dalle ore 9 alle ore 16. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Paterno Calabro

Martedì, giovedì e sabato. Dalle ore 9 alle ore 13. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

Rogliano – Centro polifunzionale

-Lunedì. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Venerdì dalle ore 9 alle ore 14. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Martedì e mercoledì dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia 5-11 anni.

Rovito

-Martedì. Dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 19.

-Giovedì e sabato. Dalle ore 9 alle ore 14.

Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

San Giovanni in fiore – ex Scuola Alberghiera

-Mercoledì e venerdì. Dalle ore 15 alle ore 19. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

San Giovanni in fiore – Presidio ospedaliero

-Lunedì, mercoledì e venerdì. Dalle ore 15 alle ore 19. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

-Sabato. Dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia 5-11 anni.

Spezzano Sila – Palestra

-Martedì. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia 5-11anni.

Distretto Valle Crati

Acri

-Mercoledì, giovedì e sabato. Dalle ore 9 alle ore 13. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Mercoledì. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia 5-11 anni.

Bisignano

-Venerdì e sabato. Dalle ore 9 alle ore 13. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Lattarico

-Mercoledì, giovedì e venerdì. Dalle ore 9 alle ore 14. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Giovedì. Dalle ore 15 alle ore 18. Open fascia 5-11 anni.

-Domenica. Dalle ore 9 alle ore 14. Open fascia 5-11 anni.

Luzzi

-Mercoledì. Dalle ore 14 alle ore 19. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Montalto Uffugo

-Martedì. Dalle ore 14 alle ore 18. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Giovedì. Dalle ore 9 alle ore 13. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Lunedì. Dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia 5-11 anni.

Rende – Dattoli di Rende

-Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato. Dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 18. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Martedì e giovedì. Dalle ore 15 alle ore 18. Open fascia 5-11 anni e dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

Rende – Poliambulatorio

-Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Dalle ore 15 alle ore 18.

-Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

-Domenica, Dalle ore 9 alle ore 13.

-Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Distretto Esaro Pollino

Castrovillari

-Caserma Manes

Lunedì, mercoledì e venerdì. Dalle ore 15 alle ore 19. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Centro Vaccinale “La locomotiva”

Sabato e domenica. Dalle ore 9 alle ore 14. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

–Presidio Ospedaliero

Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì. Dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia 5-11 anni.

Lungro

-Lunedì, mercoledì e venerdì. Dalle ore 14 alle ore 18.

-Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13.

-Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Mormanno

-Lunedì e venerdì. Dalle ore 15 alle ore 18.

-Mercoledì dalle ore 9 alle ore 13.

-Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Roggiano Gravina

-Lunedì, giovedì e venerdì. Dalle ore 14 alle ore 18. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Sabato dalle ore 9 alle ore 13. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Martedì. Dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia 5-11 anni.

San Marco Argentano

-Martedì, giovedì e venerdì. Dalle ore 14 alle ore 18. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Martedì. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia 5-11 anni.

Distretto Tirreno

Amantea

Lunedì, mercoledì e venerdì. Dalle ore 14 alle ore 18. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Poliambulatorio

Sabato. Dalle ore 9 alle ore 14. Open fascia 5-11 anni.

Amantea – P.V. Aggregazione funzionale territoriale

Martedì e giovedì. Dalle ore 14 alle ore 19.

Cetraro

-Mercoledì e venerdì. Dalle ore 15 alle ore 18. Sabato. Dalle ore 9 alle ore 14. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Sabato. Dalle ore 15 alle ore 19. Fascia 5-11 anni. Solo su prenotazione.

Diamante

Martedì, mercoledì e venerdì. Dalle ore 15 alle ore 18. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Martedì. Dalle ore 9 alle ore 12. Open fascia 5-11 anni

Paola

-P.V. Aggregazione funzionale territoriale autonoma

Martedì e giovedì. Dalle ore 14 alle ore 19. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-P.V. Aggregazione funzionale territoriale Mercurio

Martedì e giovedì. Dalle ore 14 alle ore 19. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

-Palavetro

Lunedì, mercoledì e venerdì. Dalle ore 14 alle ore 19. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

Sabato. Dalle ore 9 alle ore 14. Open fascia 5-11 anni.

Praia a Mare

-Lunedì e mercoledì. Dalle ore 14 alle ore 18. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Giovedì. Dalle ore 14 alle ore 19. Open fascia 5-11 anni.

Scalea

-Lunedì, mercoledì e venerdì. Dalle ore 14 alle ore 19.

-Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13.

-Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Scalea – P.V. Aggregazione funzionale territoriale

Martedì e giovedì. Dalle ore 14 alle ore 19. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Distretto Ionio

Cariati

-Mercoledì. Dalle ore 15 alle ore 18. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Domenica. Dalle ore 15 alle ore 18. Open fascia 5-11 anni.

Cassano – Poliambulatorio

-Mercoledì e venerdì. Dalle ore 15 alle ore 19. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Domenica. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia 5-11 anni.

Corigliano-Rossano – Hub vaccinale

-Da lunedì a domenica. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Lunedì e mercoledì. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia 5-11 anni.

-Giovedì e sabato. Dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia 5-11 anni.

Corigliano-Rossano – Centro di eccellenza

-Lunedì, mercoledì e venerdì. Dalle ore 15 alle ore 19. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Sabato. Dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia 5-11 anni.

Corigliano-Rossano – Centro vaccinale territoriale

-Lunedì, mercoledì e venerdì. Dalle ore 15 alle ore 19. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Sabato. Dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia 5-11 anni.

Mirto di Crosia

-Lunedì e mercoledì. Dalle ore 15 alle ore 19.

-Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13.

-Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Oriolo

-Venerdì. Dalle ore 14 alle ore 18.

-Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

-Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Rocca Imperiale

-Giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Trebisacce – Centro vaccinale distrettuale

-Mercoledì e venerdì. Dalle ore 15 alle ore 19. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Open dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Domenica. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia 5-11 anni.

Provincia di Crotone

Cirò Marina

-Palazzetto dello Sport

Da lunedì a domenica. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

–Centro vaccinale

Martedì e giovedì. Dalle ore 15 alle ore 17. Fascia 5-11 anni su prenotazione

Crotone

–Croce Rossa

Da lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

–Centro vaccinale via Nazioni Unite

Da lunedì a domenica. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

–Centro vaccinale “Il Granaio”

Mercoledì, giovedì e venerdì. Dalle ore 15 alle ore 17. Fascia 5-11 anni su prenotazione.

Mesoraca

-Palestra scuola primaria

Da lunedì a sabato. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Domenica. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

–Casa della Salute

Martedì. Dalle ore 15 alle ore 17. Fascia 5-11 anni su prenotazione.

Giovedì e venerdì. Dalle ore 9 alle ore 12. Fascia 5-11 anni su prenotazione

Provincia di Reggio Calabria

Bianco

-Lunedì e venerdì. Dalle ore 8 alle ore 14. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Martedì, mercoledì e giovedì. Dalle ore 08 alle ore 14. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Martedì, mercoledì e giovedì. Dalle ore 14 alle ore 17. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati.

Cinquefrondi

Mercoledì. Dalle ore 20 alle ore 24. Open fascia 5-11 anni e dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Cittanova

Giovedì. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Gioia Tauro – P.O. Giovanni XXIII

Dal lunedì al sabato. Dalle ore 9 alle ore 13.30 e dalle ore 14 alle ore 17.30. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Melito Porto Salvo

Dal lunedì alla domenica. Dalle ore 9 alle ore 18. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Monasterace

-Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì. Dalle ore 17 alle ore 20. Solo su prenotazione.

-Sabato. Dalle ore 8 alle ore 20. Solo su prenotazione.

-Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì. Dalle ore 14 alle ore 17. Solo su prenotazione.

Reggio Calabria

-Ospedale GOM

Da lunedì al Sabato. Dalle ore 8 alle ore 14. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

–Pellaro-Centro Civico Cardea

Dal lunedì al sabato. Dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

Domenica. Dalle ore 8 alle ore 13. Open fascia dai 5 ai 14 anni con priorità per i prenotati.

–Polo sanitario Nord-Palazzo Campanella

Dal lunedì al sabato. Dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 18. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Domenica. Dalle ore 8.30 alle ore 13. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Dal lunedì al sabato. Dalle ore 15 alle ore 17. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati.

-Polo sanitario Sud- via Padova

Dal lunedì al sabato. Dalle ore 8 alle ore 13.30 e dalle ore 15 alle ore 18. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati. Fascia 5-11 anni su appuntamento, da concordare con lo stesso punto vaccinale.

Domenica. Dalle ore 8 alle ore 12.30. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati. Fascia 5-11 anni su appuntamento, da concordare con lo stesso punto vaccinale.

Palmi

Dal lunedì alla domenica. Dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Rosarno – Centro protezione civile

-Mercoledì e giovedì. Dalle ore 8 alle ore 14. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Scilla – Casa della salute

-Dal lunedì alla domenica. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Siderno – Struttura territoriale

-Dal lunedì alla domenica. Dalle ore 9 alle ore 19. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Taurianova – Poliambulatorio specialistico

-Dal lunedì alla domenica. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.30. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Sabato e domenica. Dalle ore 15 alle 19. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati.

Provincia di Vibo Valentia

Filadelfia – Palabarone

-Mercoledì, venerdì e domenica. Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Giovedì. Dalle ore 14 alle ore 2. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati.

Nicotera – Poliambulatorio

Lunedì. Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Sabato e domenica. Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Pizzo – Centro aggregazionale sociale

Martedì e giovedì. Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Ricadi – Palazzetto dello Sport

Martedì, mercoledì e venerdì. Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Martedì. Dalle ore 14 alle ore 20. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati.

Serra San Bruno – Palazzetto dello Sport

Lunedì, mercoledì, venerdì e Sabato. Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Martedì e giovedì. Dalle ore 14 alle ore 20. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati.

Vibo Valentia

-Vibo Center

Da lunedì a domenica. Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

–Hub Pediatrico – Via Salvo D’acquisto,2

Martedì, sabato e domenica. Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati.

–Palavalentia

Martedì. Dalle ore 9 alle ore 14. Open fascia dai 12 anni in su per i soggetti allergici, con priorità per i prenotati.

-Vibo Marina

Lunedì, mercoledì e venerdì. Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Martedì e giovedì. Dalle ore 14 alle ore 20. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati.