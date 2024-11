Sono 1997 i nuovi contagi in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 6 decessi e ben 16 nuovi ricoveri in area medica. Effettuati nelle ultime ore 7.973 tamponi (tasso di positività al 25,05%).

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 175, Cosenza 514, Crotone 551, Reggio Calabria 384, Vibo Valentia 371, altra regione o stato estero 2.

La situazione provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 7.104 (86 in reparto, 13 in terapia intensiva, 7.005 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33.285 (33.030 guariti, 255 deceduti)

– Cosenza: casi attivi 35.863 (123 in reparto, 2 in terapia intensiva, 35.738 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39.109 (38.113 guariti, 996 deceduti)

– Crotone: casi attivi 5.238 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.214 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.328 (26.124 guariti, 204 deceduti)

– Reggio Calabria: casi attivi 12.839 (115 in reparto, 4 in terapia intensiva, 12.720 in isolamento domiciliare); casi chiusi 108.914 (108.207 guariti, 707 deceduti)

– Vibo Valentia: casi attivi 17.078 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.062 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.295 (17.135 guariti, 160 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica 516 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.