Boom di casi a Cosenza, ma l'Azienda sanitaria provinciale spiega dei 477 casi 238 si riferiscono a ieri e non registrati per problemi informatici

Quasi mille contagi in un giorno. Sono allarmanti i numeri riportati nel bollettino quotidiano della Regione, nel quale si dà notizia di 929 nuovi positivi nelle ultime 24 ore a fronte di 9400 tamponi effettuati. Tre sono i morti, 409 i guariti, mentre aumentano anche se di poco gli accessi in ospedale: +2 in reparto e +2 in terapia intensiva.

Questi nello specifico i contagi nelle singole province: 99 Catanzaro, 447 Cosenza, 265 Reggio Calabria, 40 Crotone, 78 Vibo Valentia, 0 altre regioni o Stati esteri.

In particolare, in Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.528.341 (+9.400). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 99.068 (+929) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitaria provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 28 in reparto, 4 in terapia intensiva, 759 in isolamento domiciliare; 11973 guariti, 170 deceduti

– Cosenza: 89 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.727 in isolamento domiciliare; 27.889 guariti, 692 deceduti

– Crotone: 7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 329 in isolamento domiciliare; 9.025 guariti, 123 deceduti

– Reggio Calabria: 70 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.742 in isolamento domiciliare; 32.314 guariti, 432 deceduti

– Vibo Valentia: 10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 695 in isolamento domiciliare; 7.351 guariti, 109 deceduti

L'Asp di Cosenza comunica che «Oggi si registrano 447 nuovi casi su 2027 test effettuati; nel totale dei test è compreso anche l'esito di 425 tamponi, di cui 238 positivi, processati ieri e registrati oggi per problemi informatici occorsi nella giornata di ieri»