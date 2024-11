Sono 816 i casi Covid emersi in un giorno in Calabria a fronte di 4.849 tamponi. Le persone guarite sono 1.109, quattro decessi (1 a Catanzaro e 3 a Cosenza). Aumentano in ricoveri nei reparti in area medica (+6). Tasso di positività al 16.83% (ieri era al 14,49%)

I nuovi casi sono così suddivisi: Catanzaro +177, Cosenza +306, Crotone 62, Reggio Calabria +210, Vibo Valentia +50, altra regione +11.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 2455 (19 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2432 in isolamento domiciliare); casi chiusi 91464 (91084 guariti, 380 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 31520 (55 in reparto, 0 in terapia intensiva, 31465 in isolamento domiciliare); casi chiusi 125369 (124073 guariti, 1296 deceduti).

– Crotone: casi attivi 358 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 348 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54748 (54488 guariti, 260 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1817 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1798 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188059 (187204 guariti, 855 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 690 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 673 in isolamento domiciliare); casi chiusi 47843 (47657 guariti, 186 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 179 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

L'Asp di Cosenza comunica 306 nuovi soggetti positivi di cui 9 fuori regione.