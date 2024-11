Calano di poco i contagi da Covid in Calabria nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riportato dal bollettino quotidiano della Regione sono 430 i nuovi positivi (ieri 737). Nel report quotidiano anche 361 guariti e nessun morto. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 2.389 tamponi, con un tasso di positività che si attesta al 18,00% (ieri era al 21,86%). Aumentano i ricoveri in area medica (+7), calano invece in terapia intensiva (-1).

I casi provincia per provincia

Questi i dati dei positivi dalle province: 56 Catanzaro, 271 Cosenza, 1 Crotone, 95 Reggio Calabria, 4 Vibo Valentia, 3 altre regioni o stati esteri.

Il bolelttino

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2522 (19 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2498 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 93997 (93614 guariti, 383 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 8504 (71 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8433 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 155503 (154190 guariti, 1313 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 427 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 420 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55589 (55323 guariti, 266 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2123 (31 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2092 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 190900 (190042 guariti, 858 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 620 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 608 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48685 (48499 guariti, 186 deceduti).

Comunicazioni dell'Asp

L'ASP di Catanzaro comunica 274 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.