Sono 3.024 i contagi da Covid 19 in Calabria nelle ultime 24 ore. Il dato è riportato nel bollettino quotidiano della Regione Calabria, che dà notizia anche di 9.128 tamponi effettuati, con un tasso di positività al 33.13% (ieri era al 44.56%). Nel report quotidiano si registrano anche 5 decessi e 1.308 guariti. Sale ancora il numero di posti letto occupati in area medica (+3), mentre resta stabile in rianimazione.

Questo il dato dei contagi nelle province: 664 a Catanzaro, 1.073 a Cosenza, 851 a Reggio Calabria, 178 a Crotone, 178 a Vibo Valentia, 70 altre regioni o stati esteri.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 5.978 (72 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5.903 in isolamento domiciliare); casi chiusi 64.482 (64.152 guariti, 330 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 32.263 (100 in reparto, 1 in terapia intensiva, 32.162 in isolamento domiciliare); casi chiusi 87.435 (86.289 guariti, 1146 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1.691 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.678 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42.426 (42.188 guariti, 238 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 10.320 (63 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10.252 in isolamento domiciliare); casi chiusi 147.568 (146.773 guariti, 795 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1.262 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.244 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40.080 (39.904 guariti, 176 deceduti).

L'ASP di Catanzaro comunica 685 nuovi soggetti positivi di cui 21 fuori regione.

L'ASP di Cosenza comunica 1.122 nuovi soggetti positivi di cui 49 fuori regione.