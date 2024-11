Sono 691 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 4.281 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta al 16.14% (ieri era al 17,21%). È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 4 decessi (3 a Catanzaro e 1 a Reggio Calabria) e 1.113 guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri, sono -4 in reparto, mentre si registra l'aumento di 2 unità in terapia intensiva.

I nuovi contagi sono così distribuiti: Catanzaro 167, Cosenza 322, Crotone 10, Reggio Calabria 152, Vibo Valentia 30, altra regione o Stato estero 10.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 5.768 (54 in reparto, 8 in terapia intensiva, 5.706 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52.209 (51.912 guariti, 297 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 36.325 (66 in reparto, 2 in terapia intensiva, 36.257 in isolamento domiciliare); casi chiusi 62.041 (60.962 guariti, 1.079 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.818 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.802 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36.084 (35.858 guariti, 226 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 4.683 (46 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.634 in isolamento domiciliare); casi chiusi 135.905 (135133 guariti, 772 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 16.957 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16.943 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22.285 (22.115 guariti, 170 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 170 nuovi soggetti positivo di cui 3 fuori regione.

L'Asp di Cosenza comunica 329 nuovi soggetti di cui 7 fuori regione.