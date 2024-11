Sono 105 i nuovi casi positivi al Covid rilevati in Calabria nelle ultime 24 ore. Cinque i decessi. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 414 guarigioni. Circa 2500 i tamponi effettuati. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 791.284 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 860.788 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 66.559, quelle negative 724.725.

I nuovi casi

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 6, Catanzaro 46, Crotone 9, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 44. Altra Regione o stato estero 0.

I dati provincia per provincia

Cosenza: casi attivi 6.813 (69 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 19 in reparto al presidio di Rossano;9 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 6 in terapia intensiva, 6.702 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.386 (14.860 guariti, 526 deceduti).

Catanzaro: casi attivi 1.172 (20 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 8 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1132 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.720 (8584 guariti, 136 deceduti).

Crotone: casi attivi 566 (21 in reparto; 545 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.824 (5.730 guariti, 94 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 204 (11 ricoverati, 193 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.129 (5.039 guariti, 90 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1.260 (66 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 21 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 2 in reparto al presidio ospedaliera di Melito; 6 in terapia intensiva; 1.165 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21.084 (20.768 guariti, 316 deceduti).

Altra Regione o stato Estero: casi attivi 59 (59 in isolamento domiciliare); casi chiusi 342 (342 guariti).