In peggioramento l'indicatore relativo ai «casi attualmente positivi per 100.000 abitanti». I dati vengono forniti dalla fondazione Gimbe

Nella settimana 21-27 aprile, in Calabria, risulta in peggioramento l'indicatore relativo ai «Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti», che sono 775, mentre è stabile l'indicatore relativo ai nuovi casi rispetto alla settimana precedente. È quanto rileva la Fondazione Gimbe nel monitoraggio settimanale sul Covid 19.

I dati sulla vaccinazione

Riguardo alle vaccinazioni, Fondazione Gimbe evidenzia che nella nostra regione la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 8% a cui aggiungere un ulteriore 10,5% solo con prima dose; per gli over 80 la percentuale è pari al 49,7% a cui aggiungere un ulteriore 19,4% solo con prima dose; nella fascia di età 70-79 anni è dell'8% a cui aggiungere un ulteriore 32,1% solo con prima dose; e tra la popolazione di 60-69 anni ha completato il ciclo vaccinale il 9,1% a cui aggiungere un ulteriore 21,4% solo con prima dose.

Superati i mille morti

Nella giornata di ieri i nuovi positivi hanno sfiorato quota 500: 492 i nuovi contagi con 4.394 tamponi effettuati, e 9 decessi. Superata la soglia dei mille morti dall’inizio della pandemia.