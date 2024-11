Sono 742 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria nelle ultime 24 ore. Nel consueto report quotidiano della Regione sono riportati anche 4.715 tamponi effettuati, con un tasso di positività che si attesta dunque al 15,74% (ieri era al 16,78%). Tre sono i decessi, mentre 3.220 i guariti. Cala l'occupazione dei posti letto in area medica (-3), stabile invece in Rianimazione.

I nuovi casi nelle cinque province

Questi i casi nelle singole province: 113 Catanzaro, 232 Cosenza, 89 a Crotone, 189 a Reggio Calabria, 107 Vibo Valentia, 12 altre Regioni o Stati esteri.

Il bollettino

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 2894 (26 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2866 in isolamento domiciliare); casi chiusi 89508 (89133 guariti, 375 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 41292 (55 in reparto, 1 in terapia intensiva, 41236 in isolamento domiciliare); casi chiusi 113204 (111924 guariti, 1280 deceduti).

– Crotone: casi attivi 946 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 926 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53657 (53399 guariti, 258 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 3682 (40 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3640 in isolamento domiciliare); casi chiusi 184369 (183515 guariti, 854 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1631 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1617 in isolamento domiciliare); casi chiusi 46292 (46108 guariti, 184 deceduti).

Le comunicazioni delle Asp

L'ASP di Catanzaro comunica 118 positivi di cui 5 fuori regione.

L'ASP di Cosenza comunica 232 nuovi soggetti positivi di cui 7 fuori regione.