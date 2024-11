Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 5.611 test, con una percentuale di tamponi positivi che è cresciuta di oltre il 3% rispetto a ieri. In calo i ricoveri in area medica, stabili in rianimazione

Sono 1.018 i nuovi casi positivi in Calabria, a fronte di 5.611 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta al 18,14% (ieri era al 15.01%). È quanto riporta il bollettino odierno della Regione, che registra pure 1.197 guarigioni e due decessi (a Cosenza). Diminuiscono i ricoveri in area medica (-5), mentre sono stabili in terapia intensiva.

I nuovi casi

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro +215, Cosenza +443, Crotone +64, Reggio Calabria +213, Vibo Valentia +70, altra regione +10.

Il bollettino

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2182 (21 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2158 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 96699 (96315 guariti, 384 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 4752 (74 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4677 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 164835 (163503 guariti, 1332 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 364 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 356 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56342 (56074 guariti, 268 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2013 (25 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1986 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 193432 (192569 guariti, 863 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 610 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 600 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49417 (49229 guariti, 188 deceduti).

Le comunicazioni Asp

L'Asp di Catanzaro comunica 220 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione .

L'Asp di Cosenza comunica 448 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione .