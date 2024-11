Sono 2.532 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 11.453 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 22,11%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 3.057 guariti, nel bollettino di ieri furono 1.331. Nei dati delle ultime 24 ore si registrano 7 morti. Aumentano i ricoveri in area medica (+17), mentre calano in terapia intensiva (-1).

La situazione nelle cinque province calabresi

I nuovi casi sono così suddivisi: 269 a Catanzaro, 796 a Cosenza, 428 a Crotone, 759 a Reggio Calabria e 273 a Vibo Valentia, 7 in Altra regione o stato estero.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 4.371 (63 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4302 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.832 (25.597 guariti, 235 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 15.976 (92 in reparto, 3 in terapia intensiva, 15.881 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36.383 (35.461 guariti, 922 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3.926 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.898 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19.801 (19.614 guariti, 187 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 10.202 (116 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10.081 in isolamento domiciliare); casi chiusi 86.964 (86.316 guariti, 648 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 12.771 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.762 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.147 (14.993 guariti, 154 deceduti).

Le comunicazioni delle Asp

L'Asp di Crotone comunica 431 nuovi soggetti positivi di 3 fuori regione.

L'Asp di Cosenza comunica 800 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione.