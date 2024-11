Sono 558 i nuovi positivi al Covid in Calabria (ieri erano 1.022). Lo riporta il bollettino quotidiano della Regione. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono 2.200, con un tasso di positività al 25,36% (ieri era al 24,93%). Nel report giornaliero viene registrato anche un morto (a Cosenza) nelle ultime 24 ore.

Nel documento vengono riportati anche i dati relativi ai guariti 993. Nessuna variazione rispetto ai i ricoverati in area medica e in Rianimazione.

I casi provincia per provincia

Questi dati nelle singole province: 106 Catanzaro, 180 Cosenza, 193 Reggio Calabria, 3 Crotone, 44 Vibo Valentia, 32 altre Regioni o Stati esteri.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 3817 (43 in reparto, 9 in terapia intensiva, 3765 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 82702 (82336 guariti, 366 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 51448 (93 in reparto, 2 in terapia intensiva, 51353 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 94774 (93530 guariti, 1244 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2319 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2296 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49043 (48789 guariti, 254 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 6567 (42 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6525 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 175002 (174164 guariti, 838 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1706 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1690 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 43430 (43252 guariti, 178 deceduti).

Le comunicazioni delle Asp

L'ASP di Catanzaro comunica "OGGI 118 POSITIVI DI CUI 12 FUORI REGIONE E 6 GUARITI FUORI REGIONE".

L'ASP di Cosenza comunica "Nel setting fuori regione si registrano: 1 trasferimento da T.I. in altro reparto Covid e 20 nuovi casi a domicilio".