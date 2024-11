Sono 2.009 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 9.523 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 21,10% (ieri era al 18,41%). È quanto emerge dal bollettino della Regione, che registra anche 3 decessi e 3.093 guarigioni. Salgono i ricoveri in reparto +2, mentre scende di un’unità l’occupazione delle terapie intensive.

I casi provincia per provincia

I nuovi contagi sono così distribuiti: 520 a Catanzaro, 756 a Cosenza, 223 a Crotone, 401 a Reggio Calabria, 100 a Vibo Valentia e 9 da altra regione.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 6.289 (65 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.218 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50.382 (50.090 guariti, 292 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 40.380 (74 in reparto, 2 in terapia intensiva, 40.304 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55.965 (54.893 guariti, 1072 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.892 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.875 in isolamento domiciliare); casi chiusi 35.385 (35.160 guariti, 225 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 5.666 (59 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.607 in isolamento domiciliare); casi chiusi 133.650 (132.880 guariti, 770 deceduti)

– Vibo Valentia: casi attivi 17.479 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.462 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21.532 (21.362 guariti, 170 deceduti).