La provincia più colpita è Reggio Calabria con 1506 contagi in 24 ore. Salgono i ricoveri in area medica (+3) mentre sono 4 i nuovi pazienti in rianimazione

Sono 2.723 i nuovi casi Covid in Calabria a fronte di 13.413 tamponi effettuati, il tasso di positività è pari al 20.30%. I dettagli sono contenuti nel bollettino quotidiano della Regione nel quale vengono riportarti anche 8 decessi e 1.183 guariti. Salgono i ricoveri in area medica (+3) mentre sono 4 i nuovi pazienti in rianimazione. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.845.869. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 142.960.

I nuovi casi

A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: +215 Catanzaro, +401 Cosenza, +230 Crotone, +1506 Reggio Calabria, +365 Vibo Valentia e 6 Altra regione o stato estero.

– Catanzaro: casi attivi 5173 (70 in reparto, 14 in terapia intensiva, 5089 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14089 (13904 guariti, 185 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 8886 (126 in reparto, 7 in terapia intensiva, 8753 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30106 (29344 guariti, 762 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2354 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2327 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11023 (10888 guariti, 135 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 12263 (172 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12078 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41279 (40783 guariti, 496 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 7293 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7273 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8762 (8634 guariti, 128 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica: "Nel setting fuori regione si registrano 5 nuovo casi a domicilio ed 1 nuovo caso ricoverato".