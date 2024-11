Risale il numero dei contagi in Calabria dove oggi si registrano 3.477 casi Covid a fronte di 15.201 tamponi eseguiti (tasso di positività al 22,87%). Nelle ultime 24 ore anche 6 morti: 1 Catanzaro, 3 Cosenza, 1 Crotone, 1 Reggio Calabria. Ben 1.990 i guariti, -6 ricoveri nei reparti ordinari, +1 in terapia intensiva.

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro +758, Cosenza +930, Crotone +338, Reggio Calabria +1241, Vibo Valentia +203, Altra regione +7.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 6763 (85 in reparto, 10 in terapia intensiva, 6668 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32557 (32305 guariti, 252 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 33970 (127 in reparto, 4 in terapia intensiva, 33839 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39041 (38054 guariti, 987 deceduti).

– Crotone: casi attivi 5085 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5066 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25875 (25673 guariti, 202 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 13316 (114 in reparto, 5 in terapia intensiva, 13197 in isolamento domiciliare); casi chiusi 106513 (105811 guariti, 702 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 16789 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16772 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16982 (16823 guariti, 159 deceduti).

L'ASP di Reggio Calabria registra 1 nuovo soggetto positivo nel setting fuori regione. L'ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 6 nuovi casi a domicilio.