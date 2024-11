Dati in leggero miglioramento rispetto a ieri. In tutta la regione si registrano anche 707 guarigioni e due ricoveri in meno ( ASCOLTA L'AUDIO )

Sono 426 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 2.615 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 16,29% (ieri era al 18,35%). È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche un decesso (a Cosenza) e 707 guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri, sono -2 in area medica mentre resta invariata la situazione nelle terapie intensive.

I nuovi contagi

I nuovi contagi sono così distribuiti: 138 a Catanzaro, 166 a Cosenza, 1 a Crotone, 100 a Reggio Calabria, 18 a Vibo Valentia e 3 da altra regione.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 3.830 (45 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3.783 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57.397 (57.083 guariti, 314 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 24.068 (47 in reparto, 1 in terapia intensiva, 24.020 in isolamento domiciliare); casi chiusi 79.207 (78.097 guariti, 1.110 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1.111 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.093 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39.971 (39.739 guariti, 232 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2.995 (41 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2.953 in isolamento domiciliare); casi chiusi 141.527 (140.746 guariti, 781 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1.449 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.440 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38.351 (38.179 guariti, 172 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 139 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica 168 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.