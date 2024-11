La curva epidemica da Covid continua la sua crescita in tutta Italia. Ciò si evince dal monitoraggio settimanale curato dall’Iss e dal ministero della Salute che evidenzia un aumento dei contagi: 848 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 725 della precedente rilevazione. E anche in Calabria il virus continua a viaggiare spedito.

Infatti, nel periodo di riferimento che va dal 18 al 24 marzo, i casi ogni 100mila abitanti sono stati 1118, la scorsa settimana erano 1079. Per quanto riguarda l’occupazione dei reparti ordinari, la Calabria guida la classifica delle regioni con il 33,8%. Resiste sotto la soglia critica il dato relativo alle terapie intensive che raggiungono un tasso di riempimento pari al 6,9%.

Il dato nazionale

In Italia, oltre all’aumento dell’incidenza, risulta in salita anche l’indice Rt che arriva a 1,12 dallo 0,94 della precedente rilevazione. È dallo scorso ottobre che il valore dell'indice di trasmissibilità Rt non superava la soglia epidemica dell'unità. Nel monitoraggio Iss-ministero della salute del 5 novembre 2021, relativo alla settimana 13 ottobre - 26 ottobre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è infatti stato pari a 1,15 (range 0,93 - 1,28) e dunque al di sopra della soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità Rt si è mantenuto sotto l'1 da allora per tornare a superare la soglia epidemica nel monitoraggio di questa settimana, collocandosi a 1,12.

Per quanto riguarda l’occupazione dei letti continua la discesa (seppur lieve) per le terapie intensive: a livello nazionale è al 4,5% rispetto al 4,8%% di sette giorni fa ma tornano a salire i pazienti in Area non critica dove si registra un 13,9% rispetto al 12,9% della scorsa settimana.

Ecco nel dettaglio la tabella con i dati regione per regione: