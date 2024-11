Disposizioni più stringenti nella nostra regione a partire da stamattina per i cittadini non vaccinati. Le norme sono state modificate dopo l’entrata in vigore del Super green pass ( ASCOLTA L'AUDIO )

Calabria in zona gialla a partire da questa mattina, 13 dicembre. La decisione era stata ufficializzata giunta nei giorni scorsi dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Il passaggio in zona gialla, da decreto, scatta quando il numero dei nuovi contagi ogni 100mila abitanti supera i 50 casi a settimana, i posti occupati in terapia intensiva sono oltre il 10% e quelli in area medica oltre il 15%. Nel bollettino regionale di ieri, la Calabria registra 453 casi e 3 decessi. Il tasso di positività si attesta a 7,96%.

Le nuove regole

L’entrata in vigore del Super green pass, lo scorso 6 dicembre, ha modificato leggermente regole da seguire.

La mascherina

In zona gialla le mascherine devono essere indossate in tutti i luoghi al chiuso, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus) e in tutti i luoghi all’aperto. Anche se il governatore della Regione Calabria Roberto Occhiuto, con apposita ordinanza, ha già imposto l'uso del dispositivo di protezione individuale all'aperto in tutto il territorio.

Spostamenti

In zona gialla sono consentiti tutti gli spostamenti: all’interno del proprio Comune, tra Comuni diversi e tra Regioni. Dal 6 dicembre, per usare tutti i mezzi di trasporto è necessario avere il green pass “base”.

Bar e ristoranti

In zona gialla nei bar e ristoranti all’aperto non ci sono limitazioni. Fino al 6 dicembre, all’interno di bar e ristoranti si potevano sedere al tavolo al massimo quattro persone, a meno che non si trattasse di conviventi. Ma dal 6 dicembre, con l’entrata in vigore del super green pass, chi non è vaccinato o guarito non può andare nei ristoranti al chiuso (né in stadi, cinema, teatri, discoteche). Divieti che scattano già in zona bianca ma che restano validi anche in quella gialla, arancione e rossa. Chi ha il super green pass, invece, dal 6 dicembre non dovrà più rispettare il limite di 4 persone a tavola.

Musei, cinema e teatri

In zona gialla sono aperti i cinema, i teatri e musei e le sale da concerto, con capienza del 100% come in zona bianca. Per quanto riguarda l’accesso a teatri, cinema, sale da concerto e locali di intrattenimento al chiuso, questo è consentito solo con il Super Green Pass. Nel caso di mostre, musei e altri luoghi della cultura al chiuso, basta il Green Pass.

Stadi e palazzetti dello sport

La capienza degli stadi e dei palazzetti dello sport resta al 60% al chiuso e al 75% all’aperto anche in zona gialla, con obbligo di mascherina. Sia all’aperto che al chiuso, l’accesso è consentito esclusivamente per chi ha il Super Green Pass.

Palestre e piscine

Per accedere a palestre e piscine è obbligatorio il green pass “base”. Anche le persone non vaccinate possono dunque accedere agli impianti sportivi e alle palestre se sono negative al tampone.

Scuola

Didattica in presenza al 100% per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado non hanno bisogno del Green Pass per entrare in aula, che invece è necessario per gli studenti universitari (ma basta la certificazione base, non il Super Green Pass).

Discoteche, sale da ballo, feste

L’accesso a discoteche e sale da ballo è consentito solo a chi ha il Super Green Pass, in zona gialla così come in zona bianca e arancione. Vietato l'accesso ai non vaccinati. Per quanto riguarda le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose, è obbligatorio essere muniti di Green Pass o di Super Green Pass. In caso di feste non conseguenti a cerimonie civili o religiose, invece, è obbligatorio il Super Green Pass.

Centri termali e centri benessere

L’accesso ai centri benessere al chiuso è riservato a chi ha il Green Pass e Super Green Pass, lo stesso avviene per i centri termali all’aperto o al chiuso nel caso in cui ci si rechi in questi luoghi per piacere, e non per motivi di salute.

Parchi tematici

L’accesso ai parchi tematici e di divertimento è riservato solo a chi ha il Super Green Pass.

Centri sociali, centri ricreativi e sale giochi

L’accesso a centri culturali, sociali e ricreativi è riservato a chi ha il Green Pass e Super Green Pass al chiuso, mentre all’aperto è accessibile anche per chi non ha il Green Pass. Solo chi ha il super Green Pass e quello base può recarsi in sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.