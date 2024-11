La Calabria verso la conferma della zona bianca. Zona gialla per la Sicilia, solo l'isola infatti dovrebbe adottare regole e misure più severe contro il contagio covid in Italia. In zona bianca, salvo sorprese, da lunedì 13 settembre rimarranno tutte le altre regioni.

Il passaggio in zona gialla scatta se l'incidenza regionale è uguale o superiore a 50 casi per 100mila abitanti, se le terapie intensive sono occupate oltre il 10% e se l'area non critica è occupata oltre la soglia del 15%. La Sardegna non dovrebbe superare i limiti in tutte le 3 categorie e dovrebbe quindi evitare la 'retrocessione'.

La situazione delle terapie intensive (7%), più lontana dalla soglia di rischio, dovrebbe garantire pure la permanenza in zona bianca anche alla Calabria. Occupazione al 18% invece per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari.

Covid, colori e zone per l'Europa

Colori e zone differenti nella mappa aggiornata dell'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie. La zona rossa covid in Italia si riduce; da 7 regioni si passa a 6 secondo la rilevazione basata sull'incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati.

Nella mappa epidemiologica aggiornata sono in zona rossa Sardegna, Toscana, Marche, Basilicata, Calabria e Sicilia. Rispetto a 7 giorni fa esce il Lazio che torna in giallo. Anche il resto dell'Italia è giallo, tranne la Valle d'Aosta in verde.

In Europa, spiccano zone rosso scuro: restano di questo colore la zona sud della Francia, il nord dell'Irlanda e alcune isole della Grecia; mentre la Spagna continua ad essere quasi completamente rossa, un livello di rischio più basso rispetto alla tonalità più scura.