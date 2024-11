Intanto, in vista della riapertura delle scuole, domani alcuni genitori incontreranno il commissario prefettizio per chiedere di posticipare la didattica in presenza

Continuano a salire i contagi a Lamezia Terme. Ben 24 i soggetti positivi comunicati oggi dall’amministrazione comunale oggi, per un totale di 252. Un numero alto che preoccupa per i rientri a scuola.

Ecco perché una delegazione di genitori del fronte del “no” incontrerà domani il commissario prefettizio Giuseppe Priolo allo scopo di indurlo a posticipare l’inizio in presenza delle lezioni.

Una volontà che fino ad ora non sembra esserci. Gli scorsi incontri con il sindaco Paolo Mascaro, con tanto di picchetti, non hanno smosso nulla. Intanto, il reparto Covid di Lamezia sembra si stia avviando verso la smobilitazione. Bloccati i ricoveri, all’interno sono rimasti tre degenti. Contagiati in circa un mese più di metà degli infermieri con quelli rimasti in corsia che hanno dovuto affrontare turni anche di 17 ore per assistere i pazienti, in vista ci sono una chiusura o un possibile accorpamento. In queste ore l’azienda sanitaria sta valutando il da farsi.