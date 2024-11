Ventisei i guariti nelle ultime 24 ore, mentre i ricoverati all'ospedale Giovanni Paolo II rimangono otto. Timori per la zona gialla e la riapertura delle scuole

Quindici positivi nelle ultime 24 ore. È il dato diffuso dal bollettino comunale su comunicazione dell’Asp. Ventisei, invece, i guariti. Un congruo numero che contribuisce a fare scendere i contagi, che per molto tempo si sono aggirati sempre sui 300, a 269.

Rimangono otto i ricoverati al Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, sempre in attesa di personale che possa rinforzarne le trincee. Resta da vedere come si evolverà la situazione epidemiologica con la sovrapposizione della zona gialla e della riapertura delle scuole che incideranno entrambe su un numero maggiore di soggetti in circolazione e con frequentazioni e relazioni.