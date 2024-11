Tramite una comunicazione diffusa dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, il commissario ad acta Guido Longo informa che «il personale scolastico residente in Calabria, che presta servizio fuori regione, potrà usufruire di vaccinazione esibendo apposita autocertificazione».

Nelle scorse settimane, aveva fatto molto discutere la vicenda dei prof calabresi fuorisede relegati in una sorta di "limbo" senza che i loro nomi, cioè, fossero presenti nelle liste di coloro che avrebbero dovuto ricevere il siero in via prioritaria per il loro lavoro, né in Calabria né nella Regione in cui prestano servizio.