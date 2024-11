«L'emergenza pandemica sta assumendo in provincia di Cosenza connotati di assoluta gravità e drammaticità, testimoniati dal numero di decessi avvenuti nell'arco di pochi giorni: 47 morti. Una vera e propria strage che ha seminato dolore e perdite in tutta la provincia e su cui è necessario fare piena luce. Ecco perché nelle prossime ore presenterò un'interrogazione urgente al presidente del Consiglio e al ministro alla Salute per capire cosa è accaduto e sta accadendo nella più grande provincia della Calabria e in uno dei distretti sanitari più importanti del Sud». Così il senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno, in merito all'emergenza sanitaria in provincia di Cosenza.

«Non solo la tragedia dei decessi ma assistiamo anche a una diffusa disorganizzazione dei servizi sanitari: ospedali al collasso e incapaci di rispondere alla domanda di assistenza, con ricoveri bloccati, ambulanze in fila per ore davanti al Pronto soccorso, personale ormai stremato e chiamato a turni di lavoro massacranti, campagna vaccinale molto a rilento».

«Vi sono, insomma, condizioni di straordinaria gravità che mi spingono ad assumere ogni necessaria iniziativa utile a capire che cosa stia accadendo - conclude Ernesto Magorno -, di chi siano le responsabilità e soprattutto quali leve attivare per arginare questa negazione di diritti e tutela sanitaria consumata sulla pelle dei cittadini calabresi».

