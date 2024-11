L’Asp di Cosenza avrebbe voluto almeno dodicimila dosi Pfizer, ne ha ricevuto poco più di novemila. Il carico consegnato martedì non potrà soddisfare tutte le esigenze, ma ha almeno consentito di imprimere un’accelerazione importante alla campagna vaccinale.

Record di Pfizer

Nella sola giornata di oggi nei vari centri della provincia, sono state praticate 2.700 unità del farmaco riservato ad ottuagenari e fragili. In buona parte si tratta di richiami. A questo già consistente numero bisogna aggiungere 1.091 somministrazioni di Astrazeneca ed ulteriori 312 di Moderna per un totale di 4.103 iniezioni. Insomma, con il prodotto a disposizione, la musica è cambiata.

Non perdere il ritmo

Il calendario varato dall’Azienda Sanitaria prevede di proseguire al ritmo di mille somministrazioni Pfizer al giorno e di altrettante di Astrazeneca, mentre per Moderna, del quale rimangono in giacenza appena una sessantina di unità, bisognerà attendere la prossima consegna programmata per venerdì quando, secondo previsioni, giungeranno 5.500 dosi.