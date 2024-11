Riconvertito il reparto di medicina dell'ospedale di Cetraro. Sale così a 78 il numero dei postazioni per pazienti con coronavirus allestiti dall’Azienda sanitaria. Altri 34 saranno disponibili nei prossimi giorni

L’afflusso sistematico in pronto soccorso di pazienti con coronavirus, sintomatici e bisognosi di cure ospedaliere, ha costretto l’Asp di Cosenza a reperire con urgenza ulteriori posti letto Covid nei presidi territoriali.

Nuovo reparto a Cetraro

In particolare, informa una nota diffusa dall’Azienda Sanitaria, in virtù del peggioramento della situazione epidemiologica e la necessità di assicurare un’assistenza adeguata agli ammalati, si è proceduto con urgenza alla trasformazione del reparto medicina di Cetraro in medicina-Covid. Il nosocomio della cittadina tirrenica ha così raggiunto una ricettività complessiva di 32 posti letto: venti precedentemente allestiti e dodici appunto, convertiti quest’oggi.

78 posti in tutta la provincia

Sale così a 78 il numero complessivo dei posti letto per pazienti Covid ricavati nella provincia e così distribuiti: 18 al Giannettasio di Rossano, 16 al Beato Angelo di Acri, 12 di sub-intensiva ricavati nell’Hub dell’Annunziata oltre ai già citati 32 di Cetraro.

Sub-intensiva a Rogliano

Nei prossimi giorni inoltre, vi sarà un nuovo incremento, con l’attivazione di altri 22 posti nello spoke di Corigliano-Rossano e di 12 posti di sub-intensiva all’ospedale di Rogliano.