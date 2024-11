«Si avvisa la cittadinanza che il sindaco, Antonio Iorio, e la consigliera Rosanna Limongi sono risultati positivi al Covid-19». È l’annuncio apparso poco fa sulla pagina ufficiale dell’ente comunale di Tortora. «Gli organi preposti sono al lavoro per ricostruire gli stretti contatti – si legge ancora nel breve comunicato -, intanto si invitano tutti coloro che sono venuti a contatto con loro a prestare la massima attenzione».

Annullati tutti gli eventi

Poco più tardi, sulla medesima pagina Facebook, è apparso un altro annuncio. «Si avvisa la cittadinanza che, dato l’andamento della curva epidemiologica, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno annullare tutte le manifestazioni natalizie». Nello specifico sono annullati gli eventi: Festa della famiglia di Nazareth; laboratori natalizi; a spasso sul corso; presepe vivente; in compagnia della befana.

La situazione dei contagi

L’ultimo report aggiornato del Comune di Tortora risale al 24 dicembre scorso. Dal documento si evince che le persone positive sono 18, mentre quelle in quarantena preventiva per via dei contatti stretti con un contagiato sono 25. Il dato odierno, però, è destinato ad aumentare, anche alla luce del contagio del sindaco Iorio e della consigliera Limongi. La buona notizia è che, al momento, per nessun positivo si è resa necessaria l’ospedalizzazione. La comunità di Tortora, nei mesi scorsi, ha aderito in massa alla campagna di vaccinazione.