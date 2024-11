L’annuncio del sindaco: «Siamo in attesa di conoscere le determinazioni dell'ASP e della Regione Calabria, ma se non dovesse avvenire sono pronto ad adottare misure restrittive»

Sale l’allerta Covid nel Crotonese: dopo Petilia Policastro, anche Cirò Marina potrebbe diventare presto zona rossa. L’annuncio arriva via social da parte del sindaco, Sergio Ferrari, che già nei giorni scorsi si era detto preoccupato per l’impennata dei contagi sul territorio. Secondo l’ultimo bollettino dell’Asp di Crotone diramato nella tarda serata di ieri, si registrano 50 casi positivi nella cittadina (3 dei quali ricoverati in ospedale).

«Visto l'andamento della curva epidemiologica del Covid-19 e il naturale allarmismo sociale generatosi nella nostra comunità, abbiamo da più giorni – scrive il primo cittadino su Facebok - intrapreso le necessarie interlocuzioni con gli uffici della Regione Calabria e con l'Azienda Sanitaria Provinciale. Appare inevitabile l'emissione di provvedimenti restrittivi su tutto il territorio comunale».

Le determinazioni di Asp e Regione in merito all’istituzione della zona rossa dovrebbero arrivare nelle prossime ore ma Ferrari avverte: «Qualora ciò non dovesse avvenire entro la giornata odierna, provvederemo ad emettere apposita ordinanza a tutela della salute pubblica».