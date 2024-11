Viene costantemente monitorata la situazione relativa ai contagi da Covid-19 nel comune di Gerocarne. Un report è stato stilato a tal proposito dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vitaliano Papillo, dal quale si apprende che i casi attivi su tutto il territorio comunale sono al momento 71 cui si aggiungono 11 persone in attesa dell’esito del tampone.

Nel dettaglio i casi sono così suddivisi: Gerocarne capoluogo: 13 positivi al tampone molecolare, 0 positivi al tampone rapido e 11 in attesa esito tampone. Nelle frazioni Ariola e Ciano non ci sono positivi né persone in attesa di risultati. La situazione più preoccupante è nella frazione Sant’Angelo: 58 positivi al tampone molecolare, 0 positivi al tampone rapido e 0 in attesa esito tampone. Tra i guariti vanno annoverati un residente di Gerocarne capoluogo e sei di Sant’Angelo.

«I concittadini positivi sono tutti in isolamento – spiega il Comune – e il loro stato di salute non desta preoccupazione. Si invita a mantenere alto il livello di allerta, a tutela della salute di tutta la comunità. Sarebbe un gravissimo errore abbassare la guardia proprio ora».