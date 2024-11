Il sindaco Papillo: «Questo meschino virus che non ci vuole mollare. Raccomandando ai genitori e ai cittadini di essere prudenti, evitando atteggiamenti di panico poiché la situazione attualmente è sotto controllo »

«A causa della positività di un alunno della III della scuola primaria, accertata e comunicata all’amministrazione da parte dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, mi trovo costretto alla messa in quarantena dell’intera classe e a sospendere le lezioni in presenza, fino all’esito dei tamponi molecolari». È quanto comunica il sindaco di Gerocarne Vitaliano Papillo.

«Questo meschino virus che non ci vuole mollare», continua il primo cittadino del centro del Vibonese che non manca di fare gli auguri «al nostro piccolo alunno e ai suoi familiari per una pronta guarigione. Raccomandando a tutti i genitori e ai cittadini di essere prudenti, evitando atteggiamenti di panico poiché la situazione attualmente è sotto controllo».