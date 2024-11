Nuove restrizioni per tentare di arginare il diffondersi del contagio da Covid-19 a Filadelfia. Lo ha deciso il sindaco, Anna Bartucca, con propria ordinanza dopo l’impennata di positivi che ha portato a contare circa una sessantina di contagi. «I casi di positività al Covid-19 stanno aumentando», scrive il primo cittadino spiegando che si sta inoltre «registrando una forte circolazione del virus nella popolazione giovanile», soprattutto nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni. Da qui la necessità di imporre nuove regole, che saranno valide da oggi 29 dicembre e fino al 2 gennaio.

Ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie ed esercizi assimilati resteranno chiusi dalle ore 20.00 alle ore 5.00, rimane consentito dopo le ore 20.00 il servizio di asporto. Chiusi parrucchieri, barbieri ed estetiste. Sospeso il mercato settimanale. Disposta anche la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali e palestre. Cerimonie, feste di compleanno e tutte le ricorrenze che recano con sé il rischio di assembramento dovranno considerarsi sospese. Nei supermercati e/o negozi di grandi dimensioni l’ingresso è ammesso nei limiti di una persona per famiglia e per un totale massimo di 20 ingressi simultanei, mentre nei piccoli esercizi (macellerie, panifici, generi alimentari) il limite di cui sopra è ridotto ad una persona alla volta. Infine, sono vietati gli assembramenti in luoghi pubblici (piazze, ville comunali) ed all’esterno degli esercizi commerciali.