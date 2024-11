Trenta casi positivi rilevati attraverso lo screening con tamponi antigenici rapidi effettuato nella giornata di ieri a Sant’Angelo, piccola frazione di Gerocarne. Un dato preoccupante quello che emerge dalle analisi sulla popolazione mirate a riscontrare l’effettiva diffusione del contagio da coronavirus.

Ad esprimere apprensione è, in prima istanza, il sindaco Vitaliano Papillo.

«Ora il quadro del contagio è più chiaro - ha affermato - ma, purtroppo, abbiamo riscontrato un numero importante di casi positivi, per cui mi sto adoperando ad emettere le relative ordinanze di quarantena. Ringrazio i cittadini che hanno collaborato in massa, l'infermiere e collega sindaco Enzo Caruso, l'infermiere Francesco Bertucci, l'operatore sanitario Salvatore Sasso, il vigile e tutti i miei collaboratori per il lavoro svolto. Faccio poi gli auguri e mando un abbraccio virtuale ai residenti risultati positivi e invito gli altri a mantenere alta la guardia e ad evitare ulteriori situazioni di rischio. La situazione è seria - conclude Papillo - e, tenendomi in contatto con l'Asp e le forze dell'ordine, sto valutando ulteriori misure straordinarie per il bene di tutti».