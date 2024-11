Lezioni in presenza da lunedì, ma tracciamento saltato e nessun dato sui vaccinati. È quanto è emerso a margine dell’ultima assemblea dei sindaci della Locride, convocata per fare il punto della situazione sull’emergenza Covid proprio nel giorno della visita del governatore Occhiuto all’ospedale di Locri.

«Il presidente della giunta regionale conferma la sua determinazione a voler affrontare di petto il problema della sanità locridea e calabrese – ha detto il sindaco Giovanni Calabrese - Da anni, spesso davanti al disinteresse delle preposte autorità politiche, portiamo avanti una grande battaglia per un ospedale adeguato e funzionante».

Tra i problemi sollevati in questa particolare fase della pandemia quello relativo al contact tracing dei positivi ormai fuori controllo e la mancanza di un dato preciso sulla popolazione vaccinata. «Non si riescono a processare in tempi brevi i tamponi molecolari – ha espresso il presidente del comitato dei primi cittadini Giuseppe Campisi – si è dunque creato un caos con i risultati dei test arrivati in ritardo e diverse persone, dopo tampone eseguito privatamente, erano già risultate negative. Non abbiamo dunque nessuna contezza di quanti siamo effettivamente i casi positivi nel nostro territorio».

Sul fronte scolastico l’orientamento è tornare con le lezioni in presenza da lunedì prossimo, ma verosimilmente ogni sindaco con apposita ordinanza deciderà in modo indipendente sulla base dei contagi nel proprio comune. «Faremo il possibile per riaprire in sicurezza – ha espresso la maggioranza degli amministratori locali - ma ci appelliamo anche al senso di responsabilità di tutte le famiglie»