Aumenta il numero dei contagiati al coronavirus nella Reggina. Il club amaranto, che la sera della vigilia di Natale aveva annunciato la positività di tre elementi del gruppo squadra, ha comunicato che nei test effettuati oggi, sono emersi altri due casi.

Il totale, dunque, sale a quota cinque, con il prossimo giro di tamponi molecolari previsto per il prossimo 30 di dicembre. Una situazione delicata, che il club spera che non si aggravi ulteriormente.

La nota ufficiale del club

«Reggina 1914 comunica che sono stati riscontrati altri due casi di positività al Covid-19 tra i componenti del gruppo squadra, per un totale di cinque soggetti positivi. La situazione resta costantemente monitorata, nel pieno rispetto del protocollo medico-sanitario. L'intero gruppo squadra continua a trovarsi in isolamento domiciliare, in attesa del ciclo di tamponi molecolari già previsto per il 30 dicembre».