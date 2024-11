Un calciatore positivo e l'intera squadra in quarantena. È quanto accaduto nella formazione Primavera della Reggina. A darne notizia la stessa società che in una nota comunica di «aver prontamente messo in atto quanto previsto dalla normativa, disponendo in quarantena l’intero gruppo squadra e dunque sospendendo le attività». Nei giorni scorsi si era verificato un altro caso di positività al Covid nello staff della Reggina.