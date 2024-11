«Cruciale sarà la giornata di oggi - spiega il sindaco del Comune di Taverna, Sebastiano Tarantino - perchè dai risultati di questi tamponi riusciremo a capire se l'infezione è circoscritta o ci troviamo all'interno di un focolaio». Resta, insomma, con il fiato sospeso la Presila catanzarese, dopo l'accertata positività di una coppia di coniugi che dal 29 agosto al 4 settembre ha partecipato a due distinte cerimonie con la presenza di centinaia di invitati.

Le cerimonie con centinaia di invitati

«Il primo evento - ha spiegato il primo cittadino - è il venticinquesimo anniversario di matrimonio della coppia affetta da Covid (tenuto il 29 agosto ndr) che contava la presenza di cinquanta persone per le quali l'Azienda sanitaria provinciale ha già attivato i protocolli di screening. Al secondo evento (organizzato il 4 settembre ndr) ha invece partecipato solo la donna in qualità di invitata ad un matrimonio tenuto qualche giorno fa». Altre 190 persone da sottoporre a screening. Gli elenchi di tutti i partecipanti sono già stati trasmessi all'Asp.

Le ordinanze cautelative

«Nelle prossime ore procederò - ha continuato il sindaco - ad emettere una ordinanza di isolamento domiciliare fiduciario rivolto a tutti coloro i quali hanno preso parte a questi eventi in attesa di ulteriori sviluppi». Ma non è l'unica ordinanza adottata dal sindaco di Taverna in via cautelativa. Questa mattina gli uffici comunali sono stati chiusi al pubblico, sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole dove erano stati attivati i corsi di riparazione e anche le operazioni di immisione in ruolo degli insegnanti, circa cento, che sarebbero dovute avvenire questa mattina negli istituti comprensivi.