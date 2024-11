Migliorano lentamente le condizioni della giovane che circa 10 giorni fa è stata sottoposta a un parto cesareo urgente. Resta ancora ricoverato in Terapia intensiva il bimbo nato prematuro ( ASCOLTA L'AUDIO )

È stata estubata e respira sola la neomamma di 29 anni di Isola Capo Rizzuto positiva al Covid e ricoverata in gravi condizioni nell'unità di Terapia intensiva Covid del policlinico universitario di Catanzaro. La giovane, non vaccinata, era stata ricoverata a causa di una grave crisi respiratoria. Circa 10 giorni fa il progressivo aggravarsi delle sue condizioni di salute avevano indotto i medici a praticarle un parto cesareo e a trasferirla poi d'urgenza nell'unità di Terapia intensiva del policlinico per intubarla.