I dati dei contagi a Corigliano-Rossano timidamente scendono e ciò costituisce un elemento di incoraggiamento in prospettiva. Tuttavia, il virus continua a insediarsi nelle scuole. Una classe quinta del liceo scientifico di Rossano è stata, in queste ore, sottoposta ad isolamento a causa di uno studente riscontrato già positivo ai test antigenici rapidi (effettuato domenica scorsa nel corso della sessione organizzata dal movimento Show down presso l’oratorio dei Salesiani a Corigliano) e confermato dal tampone molecolare in queste ore.

L’aula è stata sottoposta a sanificazione e il servizio di igiene e prevenzione ha avviato le adeguate attività di tracciabilità. Nelle scuole secondarie di secondo grado le lezioni proseguono in presenza al 50%. Nei giorni scorsi erano state isolate altre classi delle scuole secondarie di primo grado.