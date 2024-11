Duecento contagi su 3.875 tamponi effettuati, 4 morti, un nuovo ricovero in terapia intensiva e 285 guarigioni. Sono questi i dati registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferisce il bollettino regionale.

I nuovi casi di positività risultano, a livello provinciale, così distribuiti: 84 a Reggio, 51 a Cosenza, 35 a Crotone, 13 a Catanzaro, 2 a Vibo Valentia e 15 fuori regione. Per quanto riguarda i decessi, tre sono avvenuti nel Reggino e uno a Crotone.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 1.165.281. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 82.711, i morti sono 1.383 mentre i guariti 76.950.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 248 (16 in reparto, 5 in terapia intensiva, 227 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.058 (10.908 guariti, 150 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1.478 (44 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.429 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.456 (24.824 guariti, 632 deceduti).

– Crotone: casi attivi 387 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 376 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.571 (7.459 guariti, 112 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1.796 (89 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.703 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27.205 (26.820 guariti, 385 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 110 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 103 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.181 (6.085 guariti, 96 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 1 decesso in malattie infettive dell'Ao Pugliese appartenente all'Asp di Crotone.

L'Asp di Cosenza comunica 53 nuovi casi, di cui 2 ricoverati e 51 a domicilio. Il numero totale dei casi è incrementato di 54 unità e non 53 in quanto è stato conteggiato come guarito un caso in precedenza ricoverato nel reparto Malattie Infettive dell'Aomd e dimesso ieri pomeriggio. Nel setting fuori regione si registrano 3 soggetti positivi, in precedenza compresi tra i residenti in regione.

L'Asp di Crotone comunica 45 nuovi positivi di cui 10 migranti. Un decesso comunicato dall'Asp di Catanzaro di paziente ricoverato presso Ao Pugliese.

L'Asp di Reggio Calabria comunica 86 nuovi soggetti positivi di cui 2 residenti fuori regione.